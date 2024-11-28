Патриарх Кирилл назвал угрозу русскому миру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что непропорциональное замещение коренного населения России мигрантами, представляющими иной цивилизационный код, может вызвать социальное недовольство и привести к серьезному культурному дисбалансу в стране. Об этом патриарх заявил в эфире телеканала «Спас».

Он отметил, что такое замещение, связанное с отсутствием общего исторического опыта, несет угрозу для русского мира, в ценностном ядре которого находится православие. Кроме того, патриарх подчеркнул, что мигрантскую среду не обходят вниманием те, кто продвигает идеи радикального исламизма и экстремизма, что представляет прямую угрозу для российской государственности.

По его словам, игнорирование проблем, связанных с мигрантами в некоторых регионах, приводит к социальному недовольству и ставит под угрозу русский мир.

В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам государственной миграционной политики заявил, что в середине 2025 года на всех пунктах пропуска московского транспортного узла должен заработать цифровой профиль иностранца.

Ранее на Урале военные следователи раздали повестки мигрантам, не состоявшим на учете.