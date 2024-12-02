Мексиканский наркобарон Тигр лишился шести тигров из-за рейда полиции

В Мексике прокуратура возбудила уголовное дело после рейда в частную резиденцию в муниципалитете Сан-Педро-Чолула, где были обнаружены 36 экзотических животных, в том числе восемь львят, шесть бенгальских тигров и американский бизон. Об этом пишет Mexico News Daily.

По данным издания, правоохранители проводили проверку 24-24 ноября. Они хотели узнать, в каких условиях содержатся животные, и оценить их состояние. Обитатели резиденции оказались здоровы, их хорошо кормят, а дело было возбуждено из-за того, что отсутствовали документы, подтверждающие законное происхождение животных. Кроме того, ответственное лицо не предоставило бумаг, которые подтверждают, что резиденция зарегистрирована как объект управления дикой природой.

Как утверждает газета El Financiero, владелец недвижимости Франсиско Торрес Паласиос по прозвищу Тигр «предположительно связан с картелем Синалоа» (самый крупный наркокартель Мексики. — «Газета.Ru»), а 40 человек, которые смотрели за животными, были арестованы во время более раннего рейда.

Согласно публикации, после проверки законный представитель собственника назначил работника, который будет ухаживать за экзотическими обитателями резиденции, пока идет расследование. Некоторые животные, в том числе бенгальские тигры, являются исчезающими видами и находятся под защитой закона.

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