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Найденный ребенком в Ростовской области уличный котенок оказался львенком

Mash: в Ростовской области найденный на улице котенок оказался львенком

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Ростовский-на-Дону зоопарк/VK

В Ростовской области мальчик нашел на улице котенка и стал с ним играть, однако позже выяснилось, что это львенок. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в хуторе Ленинаван. Ребенок нашел на улице котенка и стал с ним играть, однако в какой-то момент проезжавшая мимо них женщина заподозрила неладное — она остановилась, присмотрелась к «котенку» и поняла, что это львенок.

Женщина завела ребенка и маленького хищника в магазин и оттуда вызвала на место полицию. Позже выяснилось, что львенок сильно недоедал и был исхудавшим. Одна из волонтеров уверена, что кто-то в населенном пункте незаконно разводит диких животных.

Найденного на улице хищника отправили в Ростовский зоопарк. Там за ним будут правильно ухаживать и предоставлять все необходимое.

Ранее россиянин держал в сарае тигра и пытался сбежать с ним от полицейских.

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