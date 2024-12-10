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Власти одобрили идею о праве следователей замораживать счета без суда

Власти одобрили проект МВД о праве следователей замораживать счета без суда

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Максим Блинов/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД России, предусматривающую возможность для следователей и дознавателей блокировать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного решения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным пресс-службы, законопроект будет представлен на рассмотрение правительства РФ.

Отмечается, что в ходе обсуждения проекта прошла живая дискуссия, и до второго чтения законопроект будет доработан. При этом Банк России выразил обеспокоенность избыточным расширением доступа к банковской тайне.

Законопроект направлен на ускорение расследования киберпреступлений и мошенничеств путем оперативного доступа к информации о финансовых операциях, так как получение данных от банков обычно занимает значительное время.

В ноябре россияне стали почти вдвое чаще жаловаться в Центробанк РФ в связи с блокировкой счетов из-за включения в базу подозрительных операций.

Ранее эксперт объяснила, почему участились жалобы россиян на блокировку счетов.

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