Россияне стали вдвое чаще жаловаться ЦБ на блокировку счетов

Россияне стали почти вдвое чаще жаловаться в Центробанк РФ в связи с блокировкой счетов из-за включения в базу подозрительных операций, пишет газета «Известия».

По итогам января — сентября доля таких обращений составила 14,6% от общего числа заявок. Годом ранее на подобные жалобы приходилось около 9%.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — заявили в ЦБ.

В России продолжают бороться с мошенничеством по телефону и в мессенджерах. На днях в Минцифры предложили запретить отправку SMS во время звонка.

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