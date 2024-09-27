Три российских самолета получили сигналы об угрозе

Три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

В четверг днем экипажи трех пассажирских самолетов получили сигналы о тревоге, пролетая над южными регионами России. Неизвестные на аварийной частоте на английском языке угрожали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

Первым об этом доложил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который заходил на посадку в аэропорт Владикавказа, выполняя рейс из Санкт-Петербурга. Затем о том же сообщили пилоты «Азимута», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Все самолеты совершили благополучную посадку на аэродромах назначения.

В пятницу аэропорт Внуково был закрыт почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета, на запасные аэродромы ушли два рейса.

Ранее в Росавиации назвали причины давки в российском аэропорту.