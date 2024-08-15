В Казани закрыли кафе из-за кишечной инфекции

Казанское кафе «Азу» закрыли из-за шести случаев кишечной инфекции у посетителей. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану в Telegram-канале.

«В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что в кафе была ненадлежащая обработка сырья и готовой продукции, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов, а также неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений. Специалисты обнаружили остатки пищи на полу, оборудовании, а также мух. Кроме того, Роспотребнадзор выявил отсутствие медицинского осмотра у сотрудников.

По результатам лабораторных исследований были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции нашли сальмонеллу.

На индивидуального предпринимателя, который осуществлял деятельность в кафе «Азу», составлены протоколы об административном правонарушении, а также о временном запрете деятельности. В настоящее время кафе опечатано, по материалам Управления Вахитовским районным судом Казани принято решение о запрете деятельности кафе сроком на 30 суток.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли кафе на 20 суток после массового отравления людей.