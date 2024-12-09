В Ростовской области злоумышленники обокрали пять магазинов

Правоохранительные органы ищут злоумышленников, которые в ночь на 9 декабря обокрали пять торговых точек в селе в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главное управление МВД России по региону.

Отмечается, что «неустановленные лица» похитили имущество из пяти магазинов в населенном пункте Самарское.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сумму ущерба и личности преступников.

В начале декабря в Мордовии задержали местного жителя, который украл из супермаркета сыр, сложил его в пакет и скрылся. В правоохранительные органы обратились сотрудники супермаркета, они сообщили, что один из покупателей украл 16 упаковок сыра. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, вор сложил в пакет продукты и спокойно покинул магазин. Его удалось задержать, полицейским мужчина признался, что часть сыра успел съесть, а остальное раздать соседям.

Ранее директор магазина в Подмосковье избил покупателя из-за кражи алкоголя.