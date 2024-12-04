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Россиянин украл из магазина 16 пачек сыра, часть съел, а остальное раздал соседям

В Саранске местный житель подозревается в краже 16 упаковок сыра из магазина

В Мордовии задержали местного жителя, который украл из супермаркета сыр, сложил его в пакет и скрылся. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратились сотрудники супермаркета, они сообщили, что один из покупателей украл 16 упаковок сыра. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, вор сложил в пакет продукты и спокойно покинул магазин.

Подозреваемого в краже удалось задержать, полицейским мужчина признался, что часть сыра успел съесть, а остальное раздать соседям. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области сотрудница полиции, находящаяся в декрете, задержала магазинного грабителя. Директор магазина сообщил о произошедшем в полицию, и в отношении 32-летнего грабителя возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее директор магазина в Подмосковье избил покупателя из-за кражи алкоголя.

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