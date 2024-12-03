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Директор магазина в Подмосковье избил покупателя из-за кражи алкоголя

В Подмосковье директора магазина задержали за нападение на покупателя

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Depositphotos

В Подмосковье директора продуктового магазина подозревают в нападении на покупателя. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Раменском. По предварительным данным, мужчина избил покупателя, после чего схватил его руками за горло.

«Мотивом преступления явилась кража алкогольной продукции», – поделились в ведомстве.

В отношении директора магазина возбудили уголовное дело. Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. На данный момент продолжается расследование.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 49-летний посетитель хотел вынести бутылку водки за 350 рублей из магазина, но директор поймал россиянина и отвел его в подсобку, где, по данным источника, нанес несколько ударов.

До этого в Тверской области незнакомая женщина ворвалась в квартиру 91-летней местной жительницы, где потребовала у хозяйки деньги на алкоголь. Когда россиянка отказала, гостья избила ее и украла 20 тысяч рублей.

Ранее россиянка подала 120 исков к магазину, но сама стала фигурантом уголовного дела.

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