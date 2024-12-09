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В Центробанке рассказали о рекордных хищениях со счетов россиян

Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за четыре года

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Shutterstock

В июле-сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 348,6 тыс. операций, совершенных без согласия клиентов — физлиц и юрлиц. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

Всего со счетов россиян за минувший квартал украли 9,3 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние четыре года. В 98,6% случаев речь идет о хищении именно у физических лиц.

Отмечается, что за весь 2023 год объем операций, совершенных без согласия граждан, составил 15,3 млрд руб.

Телефонные мошенники ежедневно пытаются обмануть доверчивых россиян. 9 декабря сообщалось, что мошенники напугали пожилого саратовца федеральным розыском и выманили у него 7 млн руб.

До этого екатеринбурженка сняла 2,2 млн рублей для «подарков на Новый год» и отдала их мошенникам. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничество. Выясняются все обстоятельства.

Ранее в ФСБ рассказали о признаках мошенничества.

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