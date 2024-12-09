Мошенники напугали пожилого саратовца федеральным розыском и выманили у него 7 млн рублей

В Саратове мошенники напугали 71-летнего пенсионера федеральным розыском и выманили у него крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилому мужчине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Аферист сообщил, что пенсионера якобы подозревают в создании преступной организации и он находится в федеральном розыске. Под предлогом помощи мошенник предложил россиянину «снять с себя подозрения», переведя сбережения на «безопасный счет».

Испуганный пенсионер поверил аферисту и две недели переводил на указанные им счета деньги. Всего он отправил преступникам более 6,9 млн рублей.

Позже мужчина понял, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее екатеринбурженка сняла 2,2 млн рублей для «подарков на Новый год» и отдала их мошенникам.