Екатеринбурженка сняла 2,2 млн рублей для «подарков на Новый год» и отдала их мошенникам

В Екатеринбурге 57-летняя женщина сняла 2,2 млн рублей со счетов для «подарков на Новый год» и отдала их аферистам. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, неизвестные связались с россиянкой и сообщили, что злоумышленники якобы оформили на нее кредиты. Под этим предлогом мошенники убедили ее обналичить деньги и отправить им.

Выполняя инструкции аферистов, екатеринбурженка посетила три банка, где хранила деньги. Сотрудникам финансовых учреждений она сказала, что деньги ей понадобились для «подарков на Новый год». В общей сложности она сняла и перевела преступникам 2,2 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее россияне предупредили о новом виде мошенничества с подработкой.