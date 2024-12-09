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Падение самой высокой рождественской ели в Румынии попало на видео

В сети опубликовано видео с падением самой высокой рождественской елки в Румынии

В Румынии упала самая высокая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Кадры публикует местное издание Bugetul.

Из-за сильно ветра елка сначала завалилась, а потом упала. Находившиеся на площади люди разбежались.

Дерево достигало 29 метров в высоту, весило 17 тонн.

9 декабря председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов рассказал, что главную новогоднюю елку России спилили в деревне Знаменка Можайского городского округа. Отбор главной новогодней ели проходил в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид. Возраст растения составляет 90 лет, его высота составляет 25 метров с диаметром ствола в 60 сантиметров.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.

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