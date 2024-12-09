Экс-подполковника ФСИН заподозрили в покровительстве группировкам АУЕ

Экс-подполковник Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Темир Бадан-Оол попал под следствие по обвинению в покровительстве группировкам АУЕ (организация запрещена в России) в региональных колониях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, экс-сотруднику ФСИН вменяют уголовные статьи «Организация деятельности экстремистской организации» и «Превышение должностных полномочий». В настоящее время он находится в Москве, где его дело расследует центральный аппарат Следкома.

Следствие полагает, что Бадан-Оол, «крышевал» группировки АУЕ, включая, например, «Черную армию», в колониях с 2018 по 2022 год.

3 декабря сообщалось о случае в Приморье, где женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как показала другим арестантам в СИЗО свои тату с символикой АУЕ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее в Карачаево-Черкесии предотвратили «революцию» в СИЗО.