Россиянка показала соседям по СИЗО тату с АУЕ*-символикой и стала фигуранткой дела

В Приморье 35-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела, показав соседям по СИЗО свои криминальные тату. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранительных органов, когда женщина отбывала наказание в СИЗО в период с марта по октябрь текущего года, она неоднократно показывала другим арестованным свои тату с символикой АУЕ (организация запрещена в России). В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

Следователи допрашивают свидетелей из числа тех, кто содержался в исправительном учреждении. Отмечается, что фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

До этого барнаульские заключенные похвастались сокамерникам криминальными тату и получили наказание. Их оштрафовали на сумму в тысячу рублей с каждого.

Ранее россиянин похвастался сокамерникам криминальными тату и стал фигурантом дела.