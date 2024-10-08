Блогера «Трансформатора» отпустили из-под домашнего ареста

Тверской суд Москвы отпустил из-под домашнего ареста блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменить ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий на срок до 10 декабря», — огласила решение судья.

Дмитрий «Трансформатор» Портнягин обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Портнягин рассказал, чем занимался под домашним арестом.