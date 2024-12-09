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Жителям Химок рассказали, планируется ли в городе строительство линии метро

В редакции Радио 1 узнали, что метро в Химках может появиться в ближайшие 10 лет

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РИА «Новости»

Точные сроки начала строительства первой линии метрополитена в Химках пока не определены. Тем не менее, согласно предварительным оценкам, первый участок может быть готов в ближайшие 5–10 лет. Об этом сообщает «Радио 1».

Отмечается, что ветка будет включать в себя несколько станций, как в центральных, так и новых районах города. Издание подчеркивает, что строительство метро в городе является важным шагом для развития его инфраструктуры.

Журналисты при этом напоминают, что на сегодняшний день основное внимание уделяется развитию Московских центральных диаметров (МЦД). В 2025 году в Химках запланировано строительство новой станции МЦД-3 рядом с ТРЦ «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы».

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство следующей очереди Троицкой линии метро будет завершено уже в 2025 году.

Кроме того, градоначальник сообщил о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.

Ранее Собянин рассказал о строительстве 12 новых станций метро.

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