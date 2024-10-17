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Собянин рассказал о строительстве 12 новых станций метро

Собянин сообщил о строительстве 12 новых станций метро до 2027 года

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Владимир Песня/РИА Новости

Московские власти планируют открыть 12 новых станций и два электродепо метрополитена в 2025–2027 годах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этот срок планируется ввести в эксплуатацию 28,4 км линий метро. Продолжится строительство Троицкой линии. Откроются четыре станции на участке »ЗИЛ» — «Новаторская», рассказал он, отметив, что развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы.

На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка. Будут сделаны восемь станций на участке «Шелепиха» — «Ильинская».

Кроме того, будет вестись строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии, добавил Собянин.

Накануне столичные власти утвердили Адресную инвестиционную программу, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.

В конце сентября Собянин заявил, что Московские центральные диаметры продлят в ближайшие с Москвой регионы. По его словам, в будущем на МЦД можно будет доехать до Тульской, Смоленской, Калужской и Ярославской областей.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах по модернизации медицины.

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