Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в некоторых регионах

В начале недели в Центральном и Южном федеральных округах (ЦФО и ЮФО) прогнозируются опасные погодные явления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что в ЦФО ожидается сильная гололедица и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

«В начале недели в Москве, Московской области прогнозируется мокрый снег, гололед, аналогичная ситуация в Тверской, Владимирской, Костромской и Смоленской, Калужской, Ивановской, Брянской областях. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед», — сказал Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что в Ростовской области в начале недели ожидается дождь, мокрый снег, гололед и иней. В Краснодарском крае до 10 декабря выпадут осадки. Помимо этого, во вторник сильный дождь ожидается в Крыму, отметил специалист.

7 декабря Вильфанд сообщил, что к 9 декабря снег покроет 96% российской территории. Однако, по его словам, в Северо-Кавказском и Южном округах по-прежнему не будет снежного покрова.

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