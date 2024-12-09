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В Ульяновской области ростовщики отправляли попавших в кабалу на СВО в счет долга

Банда ростовщиков из Ульяновской области избивала и отправляла должников на СВО

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Ульяновской области банда ростовщиков отправляла не сумевших отдать деньги людей на СВО. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, семья Мцаканянов и их знакомый по фамилии Кузнецов давали жителям города Барыш деньги под большие проценты. В случае, если клиенты не могли вернуть долг, отец и сын требовали у них сумму в десятки раз больше взятой. Заемщиков избивали и угрожали им расправой, после чего те все же находили деньги, но некоторые отправлялись в счет уплаты долга на СВО.

Так, местный житель Юрий, мать которого взяла у ростовщиков 20 тыс. рублей в долг, по требованию бандитов подписал контракт и уехал на фронт. Пока он находился в зоне СВО, злоумышленники сняли с его счетов почти 2,8 млн рублей, вернуться с войны живым у Юрия не получилось. Его земляку Виктору повезло больше, ведь заключить контракт с Минобороны он не смог по состоянию здоровья, за взятые в долг 8 тыс. рублей, отдал вымогателям 87 тыс., а затем переехал в другое село.

От действий банды пострадали и другие жители региона, общий ущерб оценивается в 3 млн рублей. В пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области уточнили, что подозреваемые уже задержаны и находятся в СИЗО. Ведется следствие.

Ранее приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.

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