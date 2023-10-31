Приставы предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги

В Красноярске приставы порекомендовали матери двух детей уйти служить по контракту, чтобы погасить задолженность перед банком. Об этом пишет портал NGS24.RU, ссылаясь на рассказ женщины.

По словам красноярки, ранее она взяла кредит на ремонт квартиры, в которой сейчас проживает вместе со своими детьми 9 и 13 лет. Женщина пережила развод, потеряла возможность своевременно вносить платежи и ее долг передали сотрудникам ФССП. Сейчас она должна банку 800 тыс. рублей.

27 октября ее вызвали на прием к судебному приставу, оставив повестку под ветровиком ее автомобиля. Также женщине заявили, что ей «необходимо обратиться в военный комиссариат», чтобы поступить на военную службу по контракту. По словам приставов, это поможет «погашению задолженности по исполнительному производству».

«Они предлагают мне прийти в военкомат и уйти по контракту на СВО, чтобы закрыть долг. Вот первая бумажка, где они мне предлагают явиться [в военкомат], а во второй бумажке написано, что я должна Сбербанку. И вот этот ход мне поможет закрыть долг. А детей куда — непонятно», — поделилась горожанка.

Как отмечается, женщина не имеет ни военного билета, ни медицинского образования, поэтому не может работать в зоне СВО, например, медсестрой. Россиянка уточнила, что не собирается идти в военкомат, и отметила, что она единственная, кто содержит и опекает своих детей.

По версии службы судебных приставов Красноярска, ее сотрудники оставили женщине не повестку, а всего лишь брошюру.

«Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС Российской Федерации», — рассказали в городском управлении ФССП.

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