Россиянам объяснили, как выбрать хорошую искусственную елку

Искусственные елки экономичны, долговечны и не требуют ежегодной утилизации. Однако выбор на рынке настолько широк, что легко растеряться. Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», как выбрать идеальную искусственную елку.

Качество и цена искусственной елки напрямую зависят от материалов, из которых она изготовлена.

Основных вариантов несколько: 1) ПВХ (поливинилхлорид) — самый распространенный и доступный материал. Елки из ПВХ могут быть как очень дешевыми (с грубой, неестественной хвоей), так и достаточно качественными (с мягкой, пушистой хвоей, имитирующей натуральную). Главное – обращать внимание на плотность и обработку игл. Дешевые варианты часто имеют резкий химический запах, который может сохраняться долгое время. 2) PE (полиэтилен): Более дорогой материал, чем ПВХ. Иглы из полиэтилена более мягкие, похожи на натуральную хвою, не так сильно колются и практически не имеют запаха. Елки из PE обычно выглядят более реалистично и долговечны. 3) Часто производители комбинируют ПВХ и PE для достижения оптимального соотношения цены и качества. В таких елках, как правило, кончики веток изготавливаются из PE, а внутренняя часть – из ПВХ. Это позволяет снизить стоимость, сохранив при этом достаточно привлекательный внешний вид. 4) Литые иглы — это особый вид ПВХ или PE, где хвоинки изготавливаются методом литья. Они имеют более естественную форму, мягкие на ощупь и создают впечатление настоящей елки. Елки с литыми иглами — одни из самых дорогих, но и самых реалистичных.

«Цена искусственной елки — это не всегда гарантия качества. На стоимость влияют множество факторов: Например, PE дороже ПВХ, литые иглы – еще дороже. Чем гуще елка, тем больше материала используется, и, соответственно, тем выше ее цена. Размеры елки напрямую влияют на количество используемого материала и, соответственно, на стоимость. Елки с дополнительными украшениями (шишками, ягодами, снегом) стоят дороже», — отметил он.

Первое, на что надо обратить внимание — это неприятный запах. Этот фактор свидетельствует о низком качестве материалов и потенциальной опасности для здоровья. Такой запах может сохраняться долгое время, даже после проветривания.

«Елки с неровно обрезанными ветками и выпирающими проволоками тоже брать не стоит. Это признак небрежного производства и может свидетельствовать о низком качестве изделия. О плохом качестве изделия говорит и хвоя. Ели с редкой хвоей выглядят неестественно и недолговечны, такие иголки могут быстро осыпаться. Обращайте внимание на цену. Помните, что слишком низкая цена — это чаще всего показатель низкого качества материалов и исполнения. Экономия может обернуться разочарованием», — подчеркнул эксперт.

Осмотрите елку внимательно: проверьте плотность кроны, качество иголок, наличие посторонних запахов. Пощупайте ветки, они должны быть мягкими и эластичными. Обратите внимание на ствол, его прочность и устойчивость. Перед покупкой почитайте отзывы других покупателей и приобретайте елки в больших строительных магазинах, резюмировал Васильев.

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