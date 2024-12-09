Сотни россиян застряли в Дубае из-за компьютерного сбоя

В аэропорту Аль-Мактум в Дубае (ОАЭ) произошел компьютерный сбой, из-за чего сотни россиян застряли там в ожидании своих рейсов домой. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Пассажиры уже несколько часов не могут зарегистрироваться на рейсы — задерживаются вылеты по меньшей мере четырех российских авиакомпаний в Москву, Новосибирск и Тюмень.

29 ноября в России произошел масштабный сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Также 29 ноября сообщалось, что оформление и возврат билетов авиакомпании «Аэрофлот» были затруднены в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). В «Аэрофлоте» уточнили, что поставщик услуг предпринял меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

Ранее аналитик заявил, что российские регионы уже в следующем году столкнутся с массовыми сбоями связи.