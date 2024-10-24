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«Терпим бедствие»: россиян предупредили о грядущих массовых сбоях связи

Аналитик Муртазин: в 2025 году россиян ждут массовые сбои связи

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Российские регионы в 2025 году столкнутся с массовыми сбоями связи. Это связано с плачевной ситуацией в отрасли, которая сегодня хронически недофинансирована, предупредил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Телеком сегодня терпит бедствие в России. У нас хронически не хватает финансирования в отрасли. В 2025 году мы увидим падение сетей связи в ряде регионов. Целые регионы падать будут», — заявил он в беседе с НСН.

Уже сегодня начинает падать качество связи, хоть пока и не так значительно, а в ближайшее время все это дойдет до серьезных сбоев. Подобный прецедент уже был, когда «упало» все Поволжье из-за аварии – это лишь первые звоночки тревожного прогноза на будущее, отметил Муртазин. Масштаб таких происшествий будут нарастать, как и их количество.

Россияне заметят сбои в период с июня по сентябрь будущего года, предупредил аналитик. Время с декабря по февраль он назвал точкой невозврата, подчеркнув, что в один момент в России просто не будет оборудования, чтобы оперативно решать проблемы.

На полное исправление ситуации уйдет потом от 1,5-2 года, вернуться к нормальной связи россияне смогут не раньше осени 2026 года, считает Муртазин. Он добавил, что операторы сегодня находятся в крайне тяжелой ситуации, так как столкнулись с двукратным ростом цен, а связь для пользователей при этом сильно не подорожала.

«Российское оборудование у нас все еще отсутствует, сроки по базовым станциям сдвигаются», — заключил эксперт.

До этого стало известно, что в следующем году почти половина российских операторов связи планирует повышение тарифов на 10-15%. Операторы объясняют подорожание услуг ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, дефицит кадров и государственное регулирование.

Ране сообщалось, что в сентябре на телеком-сферу РФ обрушилась лавина многовекторных DDoS-атак.

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