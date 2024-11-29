«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе покупки билетов

Оформление и возврат билетов авиакомпании «Аэрофлот» сейчас затруднены в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

«Затруднено оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)», — говорится в публикации.

В «Аэрофлоте» уточнили, что в данный момент поставщик услуг предпринимает меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.

В компании добавили, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает в штатном режиме.

«Искренне сожалеем о доставленных неудобствах», — сказали в «Аэрофлоте».

29 ноября в России произошел масштабный сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Сбой пообещали устранить в ближайшее время. Сбой может быть связан с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используется для обеспечения функционирования этих сервисов.

Ранее аналитик заявил, что российские регионы уже в следующем году столкнутся с массовыми сбоями связи.