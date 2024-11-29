В России произошел масштабный сбой в работе сервисов доставки и банков

Масштабный сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи в ближайшее время планируют устранить. Об этом говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«ЦМУ ССОП подтверждает, что на ряде платформ в Рунете фиксируются временные сбои в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сбой может быть связан с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, который используется для обеспечения функционирования этих сервисов. По данным ЦМУ, специалисты уже ведут работу по диагностике и устранению проблемы. Работа всех сервисов будет восстановлена в ближайшее время.

До этого аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что российские регионы уже в следующем году столкнутся с массовыми сбоями связи. Эксперт объяснил, что это связано с «плачевной ситуацией» в отрасли, которая на сегодняшний день «хронически недофинансирована».

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