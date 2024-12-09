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Екатеринбуржец, выбросивший ребенка в снег с пятого этажа, избежал реального срока

В Екатеринбурге не отправят в колонию мужчину, сбросившего дочь с пятого этажа

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Depositphotos

В Екатеринбурге мужчина, сбросивший младенца с пятого этажа, избежит уголовного наказания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя СУ СКР по Свердловской области.

В ходе расследования инцидента, произошедшего в уральской столице 30 декабря 2023 года, следователи отправили екатеринбуржца на психолого-психиатрическую экспертизу и выяснили, что обвиняемый не осознавал возможные последствия своих действий из-за имеющегося хронического психического расстройства. В результате Илья Иванов, расправившийся со своей годовалой дочерью, был признан невменяемым. По этой причине он не будет отвечать перед судом за содеянное.

«Материалы дела будут переданы в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», — говорится в публикации.

Следствие доказало причастность Иванова к разбою, вымогательству, истязанию. По версии следствия, мужчина избивал свою годовалую дочь, а выбросив ее на улицу, стал вымогать у жены деньги и подстрекать ее к краже.

О трагедии стало известно 3 января после того, как в сугробе около дома на Посадской улице нашли обездвиженного ребенка. Оказалось, что поссорившиеся муж с женой забыли про дочь на четыре дня, все это время годовалая девочка лежала на снегу. В отношении отца возбудили уголовное дело, по инкриминируемой статье ему грозило до 20 лет тюрьмы. Известно, что ранее екатеринбуржца уже привлекали к ответственности за кражи и мошенничество.

Ранее в Москве женщина бросила двухмесячного ребенка на входе в супермаркет.

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