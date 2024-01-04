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Россиянин выбросил ребенка с пятого этажа в сугроб и забыл о нем на четыре дня

В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа

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Depositphotos

В Екатеринбурге ссора супругов закончилась тем, что отец выбросил из окна годовалого ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в доме на Посадской улице. Между пьяным местным жителем и его женой возник конфликт, во время которого мужчина выкинул маленького ребенка с пятого этажа.

После ссоры родители забыли про ребенка на четыре дня. Все это время годовалая девочка находилась в сугробе. Обездвиженного ребенка нашли 3 января.

В отношении отца возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что ранее его уже привлекали к ответственности за кражи и мошенничество.

Ранее в Екатеринбурге женщины выкинула в контейнер для мусора породистого щенка.

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