В центре Москвы на рабочих упал карниз от подъезда

В Москве карниз от подъезда упал на двоих рабочих, проводивших капремонт здания. Происшествие случилось в 1-м Басманном переулке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

На мужчин обвалилась балка с козырька подъезда, в результате чего один из них получил удар по голове, а второго придавило конструкцией. Рабочим понадобилась медицинская помощь, к ним выехали представители экстренных служб.

Причины падения карниза пока неизвестны, детали происшествия уточняются.

На этой неделе сообщалось, что в одной из школ Краснодара обвалился потолок на пятиклассницу в учебном кабинете. Школьница не получила серьезных травм.