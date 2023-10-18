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В центре Москвы на рабочих упал карниз от подъезда

«360»: в Москве подъездный карниз упал на рабочих во время капремонта здания

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве карниз от подъезда упал на двоих рабочих, проводивших капремонт здания. Происшествие случилось в 1-м Басманном переулке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

На мужчин обвалилась балка с козырька подъезда, в результате чего один из них получил удар по голове, а второго придавило конструкцией. Рабочим понадобилась медицинская помощь, к ним выехали представители экстренных служб.

Причины падения карниза пока неизвестны, детали происшествия уточняются.

На этой неделе сообщалось, что в одной из школ Краснодара обвалился потолок на пятиклассницу в учебном кабинете. Школьница не получила серьезных травм.

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