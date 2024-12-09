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Россиянин пришел на суд с наркотиками в кармане

Житель Вышнего Волочка принес на суд мефедрон в кармане

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Shutterstock

В Тверской области местный житель, являясь подсудимым, пришел на судебное заседание с запрещенным веществом в кармане и стал фигурантом второго уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, 26 января 2024 года он пришел на суд по делу о совершении краж из грузовых автомобилей. Его признали виновным, после чего его взяли под стражу. При досмотре после этого у мужчины в кармане обнаружили пакет с мефедроном массой 0,78 грамма. Вскоре 26-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

До этого в Ульяновске обвиняемый пронес на суд наркотики в кроссовке. Мужчина попытался объяснить это тем, что это старая доза, о которой он забыл, но потом признался, что припрятал вещество «на черный день».

Ранее россиянку поймали с килограммом кокаина на границе.

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