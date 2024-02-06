Обвиняемый в хранении наркотиков россиянин пронес на суд мефедрон

Рецидивист из Ульяновска, которого обвиняли в краже и хранении наркотиков, пронес на заседание суда запрещенное вещество. Об этом сообщает местное издание 73online.ru.

По данным СМИ, полицейские случайно обнаружили у обвиняемого полграмма мефедрона при стандартном обыске. Часть наркотика мужчина спрятал под подошвой кроссовка, другую — в шве брюк. Мужчина попытался объяснить это тем, что это старая доза, о которой он забыл.

В тот день ранее судимого ульяновца приговорили к году и трем месяцам за кражу и хранение запрещенных веществ. После обнаружения новой находки против мужчины возбудили новое уголовное дело и отправили его на полгода в СИЗО. Через шесть месяцев к уже имеющемуся сроку обвиняемому добавили еще несколько месяцев — мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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