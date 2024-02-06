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Россиянки пытались провезти килограмм кокаина из Венесуэлы через аэропорт Внуково

Shot: в аэропорту Внуково задержали двух россиянок с килограммом кокаина

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Shutterstock

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали двух россиянок с крупной партией наркотика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Две российские туристки возвращались из Каракаса через аэропорт Внуково, 56-летняя и 57-летняя подруги проходили таможню по «зеленому» коридору.

Во время досмотра их багажа сотрудники таможни нашли в чемоданах стеклянную бутылку с вязкой жидкостью и обнаружили в ее составе кокаин, в пересчете на сухое вещество — более 1 килограмма, женщин задержали.

В ходе допроса россиянки признались, что задание перевезти запрещенные вещества они получили от судимого 35-летнего мужчины. Возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотиков, женщинам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее крупную партию кокаина нашли в мешках с кофе из Бельгии в порту Петербурга.

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