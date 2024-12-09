«Неожиданно выстрелила»: турпоток из России в Японию внезапно скакнул на 150%

За этот год рост туристического потока из России в Японию составил 150%. Активнее других туда стали летать жители европейской части страны. Такой спрос удивил даже самих туроператоров, признался в беседе с НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«За последний год где-то 150% у нас рост. Япония выстрелила даже немножко неожиданно для нас, — отметил специалист. — Народу нравится, там много есть, чего посмотреть. Поэтому даже при отсутствии прямого перелета идет такой рост».

На эти показатели повлияло сразу несколько факторов. К примеру, власти Японии облегчили получение визы – ее стали выдавать туристам на четыре дня. Навстречу путешественникам идут и гостиницы, которые предлагают выгодные варианты размещения.

Среди других причин, привлекающих российских туристов, эксперт выделил идеальную чистоту в стране, огромные небоскребы и роботов-помощников.

Стоимость перелета в Японию начинается с 600–700 рублей. Поездка на неделю по групповой программе обойдется в 150–200 тыс. рублей на одного человека – по мнению Арутюнова, это вполне разумные цены для такой недешевой страны.

Напомним, в ноябре сообщалось, что посольство Японии в Москве упростило процесс подачи документов на получение туристической визы гражданами России – заявителям больше не нужно предоставлять подтверждение брони и оплаты отеля. Однако по-прежнему для оформления визы требуются документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, действующий загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, бронь авиабилета и заполненная визовая анкета.

Ранее стало известно, что спрос на поездки в Японию осенью вырос в восемь раз.