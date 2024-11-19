Япония смягчила требования для оформления туристических виз россиянами

Посольство Японии в Москве упростило процесс подачи документов на получение туристической визы гражданами России. Заявителям больше не нужно предоставлять подтверждение брони и оплаты отеля, следует из перечня документов на сайте диппредставительства.

Пункт о необходимости подтверждения оплаченной брони отелей удален из списка, однако на сайте Генерального консульства Японии в РФ он все еще есть.

Для оформления визы по-прежнему требуются документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, действующий загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, бронь авиабилета и заполненная визовая анкета.

На сайте посольства указано, что гражданам России нужно заранее получить визу в дипломатическом представительстве, в ведении которого находится их регион проживания. При корректно оформленных документах визу выдают на четвертый рабочий день после подачи заявления.

До этого стало известно, что турпоток из России в Японию по итогам первого полугодия взлетел на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь — июнь Страну восходящего солнца посетили 5,6 тыс. российских путешественников. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023-го число визитов составило всего 2,38 тыс.

Ранее сообщалось, что Япония улучшит условия пребывания в стране для иностранцев, работающих на удаленке.