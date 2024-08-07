Спрос на поездки в Японию осенью вырос в восемь раз

В этом году на 53% больше туристов собираются лететь за границу: доля заказов в другие страны выросла до 40%. Остальные 60% отправятся в путешествия по России. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым востребованным внутренним направлением стала Москва: доля столицы составляет 17,7%, как и в прошлом году. Следом идут Сочи, куда оформлено 16,9% заказов, и Санкт-Петербург, на который приходится 11,1% бронирований. Популярность южного курорта по сравнению с осенью 2023-го выросла на 13%, а в Петербург, наоборот, полетит на 15% меньше путешественников.

В топ-10 также вошли Калининград (5,4%), Минеральные Воды (3,6%), Екатеринбург (2,8%), Казань (2,7%), Махачкала (2,6%), Уфа (2,4%) и Тюмень (1,9%). Этой осенью увеличился спрос на поездки в столицу республики Татарстан (+12,5%), а другие направления стали менее востребованы: в Екатеринбург полетит на 22% меньше туристов, в Калининград — на 20%, в Минеральные Воды — на 18%, а в Махачкалу — на 15%.

Топ зарубежных городов, где будут отдыхать россияне этой осенью, возглавляет Баку с долей 9,9%; интерес к столице Азербайджана вырос на 30%. Второе место занял Стамбул, потерявший 44% популярности; на турецкий город приходится 5,0% бронирований. Замыкает тройку Токио (4,9%): столица Японии стала в 8 раз востребованнее относительно прошлого года.

Также в список вошли Ереван (4,2%), Денпасар (4,0%), Анталья (3,4%), Дубай (3,3%), Пхукет (3,1%), Бангкок (3,0%) и Шанхай (2,8%). Отмечается серьезный рост популярности азиатских городов: в Шанхай оформлено в 4 раза больше заказов, чем осенью 2023 года, в Денпасар и на Пхукет — в 3 раза. На треть увеличился интерес к Дубаю. А вот спрос на другие направления снизился: в Ереван — в 3 раза, в Бангкок — на 25%, а в Анталью — на 15%.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще отдыхать за границей.