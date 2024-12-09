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Устроившую стрельбу в брянской школе могли завербовать украинские неонацисты

Mash: устроившую стрельбу в брянской школе могли вербовать украинские неонацисты

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Телеграм-канал «Baza»

Устроившую в 2023 году стрельбу в брянской школе девушку могли несколько месяцев вербовать украинские радикалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что, вероятно, восьмиклассницу завербовали кураторы неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К​​​.У.»). Она переписывалась с радикалами в тематических чатах.

По другой версии, 14-летняя школьница попала в секту. Близкие отмечали, что она резко стала агрессивной, а потом впала в депрессию. Некоторые чаты через сим-карту уже удалось восстановить, но виновных пока не нашли.

7 декабря 2023 года восьмиклассница принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3» в тубусе, спокойно пройдя через пост охраны. Она поднялась по лестнице, зашла в кабинет и открыла огонь по одноклассникам. После стрельбы девочка покончила с собой. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка, и он привел к человеческим жертвам.

Ранее старшеклассник из Петербурга открыл стрельбу по мальчику на улице.

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