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В Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику

Парламент Грузии готовит запрет на использование пиротехники в ходе протестов

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Irakli Gedenidze/Reuters

Парламент Грузии на этой неделе запретит участникам акций протеста использовать пиротехнику и закрывать лица. Об этом сообщил председатель высшего законодательного органа республики Шалва Папуашвили.

По его словам, подобные ограничения «действуют во многих странах Евросоюза и в США».

«Цель состоит в том, что это позволит идентифицировать (радикалов), которые закрывают лица, а это стимулирует их вести себя агрессивно», — пояснил Папуашвили.

Что касается пиротехники, парламент рассмотрит «вопрос регуляции ее использования в сторону больших ограничений», добавил он.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее митингующие забросали фейерверками здание парламента в Тбилиси.

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