Россияне привлекли внимание коммунальщиков необычным способом

В Нижневартовске местные жители придумали необычный способ привлечь внимание коммунальных служб к отсутствию благоустройства района. Об этом этом сообщает местная газета «Варта».

Активисты из дома 4 по улице Интернациональной привезли кучу песка и разместили на ней табличку с надписью «Hoollywood», которую от лос-анжелесской достопримечательности отличает размер и наличие лишней в слове литеры «o». Жители рассказали, что подали заявки на два конкурса, чтобы получить бюджетные средства для устройства детской площадки и тротуара до улицы Нефтяников.

Табличкой они хотели привлечь внимание к своим инициативам.

Также, по словам активистов, они открыли народный сбор — если удача с госфинансированием им не улыбнется, они намерены благоустраивать микрорайон своими силами.

Ранее двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии.