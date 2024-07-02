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Двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии

«Фонтанка»: в Петербурге двор залило кипятком из-за коммунальной аварии

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Shutterstock

Один из дворов в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел во дворе дома на Планерной улице. Там произошел прорыв трубопровода диаметром 32,5 см, который привел к затоплению значительной площади кипятком. Вода подтопила несколько автомобилей и почти дошла до подъездов.

Сообщается, что специалисты уже устранили дефект, который привел к потопу. Двор огородили. В ближайшее время планируется заменить весь слабый участок. Ущерб, причиненный произошедшим, будет возмещен.

До этого в Петербурге забил фонтан теплой воды высотой в 12 этажей. Во время проведения гидравлических испытаний там случился прорыв, который привел к потопу. На кадрах с места происшествия видно, как поток воды вырывается из-под земли.

Ранее в Петербурге кипяток залил парковку с автомобилями.

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