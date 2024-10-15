Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных препаратов

Росздравнадзор призвал аптеки расширить ассортимент противовирусных лекарств

close
Freepik

На фоне роста заболеваемости ОРВИ Росздравнадзор порекомендовал аптечным организациям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения также напомнили о необходимости соблюдения аптечными организациями правил отпуска препаратов по рецепту.

Накануне заслуженный врач РФ Александр Мясников заявил, что с прилавков российских аптек стали исчезать некоторые виды популярных антибиотиков, которые чаще всего назначают врачи.

До этого сообщалось, что минимум в 25 регионах России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин и другие антибактериальные лекарства. Кроме того, в аптеках регионов не достает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

Ранее в России призвали ограничить свободную продажу противовирусных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами