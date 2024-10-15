Аптекам порекомендовали расширить ассортимент противовирусных препаратов

На фоне роста заболеваемости ОРВИ Росздравнадзор порекомендовал аптечным организациям расширить ассортимент антибиотиков и противовирусных лекарств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения также напомнили о необходимости соблюдения аптечными организациями правил отпуска препаратов по рецепту.

Накануне заслуженный врач РФ Александр Мясников заявил, что с прилавков российских аптек стали исчезать некоторые виды популярных антибиотиков, которые чаще всего назначают врачи.

До этого сообщалось, что минимум в 25 регионах России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин и другие антибактериальные лекарства. Кроме того, в аптеках регионов не достает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин.

Ранее в России призвали ограничить свободную продажу противовирусных.