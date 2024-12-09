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В Петербурге мужчина попал в больницу с отравлением мухоморами

78.ru: в Петербурге мужчина отравился мухоморами и попал в больницу

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Мария Девахина/РИА Новости

В Петербурге мужчина попал в больницу с отравлением ядовитыми грибами. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 8 декабря. В медицинское учреждение из дома на Чарушинской улице в Красногвардейском районе на машине скорой помощи доставили 31-летнего мужчину.

Врачи диагностировали у пациента отравление неизвестным веществом и поместили в отделение токсикологии. По данным 78.ru, причиной состояния мужчины стали мухоморы.

До этого в Петербурге на проспекте Героев двухмесячная девочка отравилась каплями для носа, которые закапала ей мать. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние младенца как среднетяжелое, прочие детали не уточняются.

Ранее стало известно, что впавшие в кому школьницы из Краснодара могли употребить таблетки из аптеки.

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