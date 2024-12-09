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Четыре школьницы, впавшие в кому в Красноярске, могли употребить аптечные таблетки

Baza: четыре школьницы, впавшие в кому в Красноярске, могли употребить таблетки

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Depositphotos

Впавшие в кому школьницы из Красноярска могли употребить таблетки из аптеки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации Telegram-канала, школьницы вместе пошли в аптеку 8 декабря и приобрели там один из препаратов. После этого каждая из них употребила таблетки, и подростки разошлись. Спустя несколько часов всем несовершеннолетним стало плохо и их родители вызвали скорую помощь. Вскоре все девушки впали в кому.

На данный момент все четыре школьницы вышли из комы. Одна из них и рассказала врачам о таблетках. Отмечается, что одним из побочных действий препарата, который они употребили, как раз является кома. Сейчас все несовершеннолетние находятся в отделении реанимации в стабильном состоянии средней тяжести.

Ранее в Петербурге школьницу увезли в реанимацию из ресторана быстрого питания.

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