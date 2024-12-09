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В Волгограде мать нашла сына в морге после звонка с СВО со словами «везут обнулять»

V1.ru: жительница Волгограда нашла сына в морге после звонка с СВО

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Волгограде женщина нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны спецоперации. Об этом сообщает региональный портал V1.ru.

«Последний раз он мне звонил 12 октября. Говорит: «Мама, люблю, целую, прощаюсь с тобой. Меня везут «обнулять», в спортивном костюме, без оружия», — заявила она.

По словам жительницы, ее сын Максим Чебаков попал на фронт из тюрьмы, подписав контракт с Минобороны. Она сообщила изданию, что в ходе службы у него возник конфликт с одним из командиров с позывным «Кот». В результате конфликта Чебаков и еще четверо солдат самовольно покинули военную часть и отсиживались в квартире в Донецке. Позже в их жилье ворвалась военная полиция и увезла мужчину в неизвестном направлении. После инцидента мать заявила о пропаже.

В военно-следственном отделе по Южному военному округу заявили, что обращение матери к ним не поступало. Журналисты издания подали запрос в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

До этого стало известно, что в Агаповском районе Челябинской области родственникам солдата СВО привезли чужое тело.

Ранее россиянка вскрыла гроб, чтобы узнать причину гибели участвовавшего в СВО сына.

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