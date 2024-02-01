Россиянка вскрыла гроб, чтобы узнать причину смерти участвовавшего в СВО сына

Контрактника Вячеслава Сараева, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), не могут похоронить уже неделю. Цинковый гроб с его телом доставили на родину 25 января. Мать 57-летнего военного попросила вскрыть гроб, но ей отказали, сообщает портал E1.ru.

Как рассказал E1.ru двоюродный брат погибшего бойца, в заключении о смерти говорится, что его родственник скончался от сердечной недостаточности. По информации портала, мать хотела убедиться, что на ее сыне отсутствуют следы от ранений. Близкие Сараева решили добиться разрешения на вскрытие гроба. По этому поводу они обращались в городскую администрацию, военкомат и прокуратуру.

«Одно дело, когда человек погиб от сердечной недостаточности, а другое — во время прохождения военных действий. Нам принципиально доказать, что он погиб как герой», — заявил родственник контрактника.

По его словам, в итоге близкие Сараева добились вскрытия гроба. На теле военного обнаружили гематомы и ожоги.

Родственники переживают, что из-за посмертного диагноза контрактника его мама не получит выплаты от государства. Речь идет о 5 млн рублей. Согласно закону, выплаты положены родственникам военнослужащих, которые погибли из-за увечий или заболеваний, полученных при выполнении воинских задач.

До этого сообщалось, что в зоне проведения спецоперации погиб 50-летний чиновник-контрактник из Башкирии.

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