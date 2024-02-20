Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры

Президент России Владимир Путин назвал себя единственным гарантом свободы на фоне диктатуры, когда его выступление прервала модератор форума Агентства стратегических инициатив, гендиректор агентства Светлана Чупшева. Об этом пишет РИА Новости.

После длительного выступления президента и его продолжительного ответа одному из участников форума, Чупшева заявила, что впредь «уже на правах модератора будет не давать слова» президенту, чтобы дать слово другим участникам.

«Вот видите, как у нас — диктатура фактически. Я единственный гарант», — ответил ей Путин.

До этого Путин назвал Такера Карлсона опасным человеком.

По словам российского лидера, он ожидал от Карлсона острых вопросов, чтобы отвечать ему на равных. Однако журналист оказался терпеливым и внимательно выслушал историю. Путин отметил, что Карлсон «идет по своему плану» и придерживается жесткой линии.

Интервью президента России для Карлсона было опубликовано на его сайте и в его аккаунте в X 9 февраля.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал интервью Путина Карлсону «смехотворным».