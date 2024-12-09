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Врач подтвердила пользу пельменей для здоровья, но назвала важное условие

Диетолог Мухина: пельмени полезны для иммунитета, но строго без майонеза

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Depositphotos

Пельмени – это действительно полезное для человека блюдо, которое хорошо действует на иммунитет за счет содержания белков, углеводов и необходимых организму жиров. Мясной бульон от пельменей буквально растворяет оболочки бактерий, помогая организму. Однако важное условие – это отсутствие заправки в виде майонеза, заявила НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Это любимое россиянами блюдо неспроста считается полезным и чаще готовится в холодное время года и на севере, считает врач.

«Арахидоновая кислота здесь в жировой составляющей животного происхождения, она повышает иммунитет как раз. А в мясном бульоне есть антибактериальные вещества, например, лизоцим, это фермент, который буквально растворяет оболочки бактерий», — пояснила она, добавив, что в основе сибирского здоровья всегда были пельмени.

Пельмени есть во всех кухнях мира, просто в разном виде, отметила диетолог. Так, к примеру, в Италии это равиоли, в Азии – гедза, в Грузии – хинкали.

Если у человека нормальный вес, то он может спокойно есть по 200 граммов пельменей в день, но важно отказаться от майонеза, кетчупа и других жирных соусов, в которых заключается «все зло», считает Мухина. Именно за счет этих заправок при потреблении пельменей люди набирают лишние килограммы, так как зачастую соус может иметь ту же калорийность, что и порция самого блюда, заключила врач.

До этого врачи отмечали, что пельмени хорошо насыщают и дают энергию. Белок в их составе на достаточно долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме.

В Роскачестве ранее предупредили об опасности пельменей из магазина.

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