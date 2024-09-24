В Роскачестве предупредили об опасности пельменей из магазина

В приобретенных в магазине пельменях встречаются опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонеллы. Об этом заявила эксперт Роскачества Наталья Завьялова, сообщает Пятый канал.

«Нам встретились и кишечная палочка, и сальмонеллы, и листерии, и в принципе повышенная общая микробная обсемененность», — назвала Завьялова итоги проверок пельменей из магазинов.

По ее словам, чтобы избежать негативных последствий, следует не покупать пельмени или же варить их минимум 10 минут.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что кишечная палочка и сальмонеллы способны вызывать тяжелую инфекцию.

Роскачество исследовало 20 торговых марок пельменей по 587 показателям: в итоге ни одна продукция не стала претендентом на российский знак качества.

Накануне сообщалось, что семья из шести человек отравилась продуктами из магазина в красноярском селе Красная Сопка. По версии местного СК, двое взрослых и четверо их детей съели пельмени из магазина, а также курицу — на следующий день у всех появились симптомы пищевого отравления, семья обратилась в больницу. Детей спасти не удалось.

Ранее диетолог раскрыла главную опасность пельменей.