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Россиянам рассказали о неожиданной пользе пельменей

Врач Королева: пельмени являются хорошим источником энергии

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Depositphotos

В пельменях содержатся полезные жиры и белок, которые помогают поддержать жизненные процессы в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Пельмени хорошо насыщают, дают энергию. Белок в составе такого продукта на достаточно долгое время поддерживает чувство сытости и является источником полезных белковых молекул для построения и обновления тканей в нашем организме», — уточнила эксперт.

Полезные жиры в составе этого блюда также необходимы в питании человека, продолжила врач. По ее словам, они важны для обеспечения постоянной работы организма, который расходует все молекулярные материалы. Однако отдавать предпочтение лучше домашним пельменям, а не тем, которые продаются магазине, отметила Королева.

«Хозяйка может со своей любовью положить в состав пельменей исключительно полезные компоненты, хорошее, качественное мясо. Теста в продукте должно быть как можно меньше, приоритетом все-таки является фарш», — пояснила диетолог.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого рассказал «Газете.Ru», что в купленных в магазине пельменях, кроме мяса, обычно содержится значительное количество критически значимых веществ – соли, насыщенных жиров и очень часто – сахара. По его словам, все они при частом употреблении продукта могут нанести серьезный вред здоровью.

Ранее диетолог рассказала, сколько пельменей должно быть в идеальной порции.

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