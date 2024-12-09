Россиян призвали обращаться к врачам при любой уличной травме

Важно обращаться к медикам при любой травме, полученной в гололед, особенно если речь идет об ударе головой. Об этом в интервью РИАМО предупредил бывший врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.

«С любой травмой не надо отсиживаться дома. Если вы на улице упали, и это сопровождается синяком или ударом головой. Особенно если после началось потемнение в глазах, потеря сознания и тошнота. Это однозначно требует обращения к врачам. Желательно через вызов скорой», — сказал специалист.

Он уточнил, что пострадавшего доставят в стационар, где ему сделают компьютерную томографию, чтобы проверить на наличие черепно-мозговой травмы. По его словам, особенно важно вовремя выявить субдуральную гематому.

До этого Звонков рассказал, что обувь с высоким и крепким голенищем уменьшает вероятность перелома при повороте ноги на льду. Врач пояснил, что ботинки с высоким берцем придают боковую жесткость, срабатывая как ортез.

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